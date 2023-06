Protezione calura estiva: Asp Messina lancia il Piano di Prevenzione Locale

Asp Messina: Piano di Prevenzione Locale per contrastare gli effetti delle ondate di calore.

L’Asp di Messina ha attivato il Piano di Prevenzione Locale (PPL) per l’estate 2023, basandosi sulle Linee Guida Regionali, al fine di affrontare gli effetti delle ondate di calore sulla salute, soprattutto per i gruppi a rischio come anziani, malati cronici, cardiopatici, diabetici e bambini. La direzione sanitaria dell’Asp di Messina ha incaricato l’UO Servizio Sociale Professionale, con la dott.ssa Patrizia Restuccia come referente aziendale, di coordinare la rete interaziendale e interistituzionale. Il PPL è stato elaborato in collaborazione con i Dipartimenti, le Unità Operative Aziendali, i Distretti Sanitari, l’Assessorato alle Politiche Sociali e la Protezione Civile del Comune di Messina, che ha anche sviluppato il Piano comunale di Emergenza della protezione civile in sintonia con il PPL.

L’incremento demografico della provincia di Messina ha evidenziato un aumento costante di persone fragili, principalmente anziani, esposte ai rischi delle ondate di calore. Il programma si propone di garantire una campagna di comunicazione e informazione diffusa sulla prevenzione dei danni da caldo e di fornire assistenza e interventi tempestivi ai soggetti fragili attraverso quattro reti principali: sorveglianza e rilevazione dati, interventi rapidi nei giorni di allerta, prevenzione, sollievo e socializzazione, comunicazione e informazione.

Il modello operativo adottato, condiviso con i Sindaci dei Distretti socio-sanitari, ha dimostrato efficacia nel tempo e viene implementato a livello aziendale in tutti i Distretti Sanitari. L’U.O. Comunicazione dell’Asp ha realizzato un opuscolo informativo, distribuito attraverso il sito web aziendale, mentre il Comune di Messina e le associazioni si occupano della sua diffusione. Sono stati organizzati anche incontri informativi rivolti alle fasce deboli presso diversi centri.

L’opuscolo fornisce consigli utili per affrontare le ondate di calore, come evitare di uscire nelle ore più calde, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, proteggersi con un copricapo e occhiali scuri. È importante mantenere un’adeguata idratazione durante la giornata, evitare alcolici, caffè e bevande ghiacciate, e consumare pasti freschi e leggeri. Il bollettino sulle ondate di calore della Protezione Civile fornisce informazioni sui livelli di rischio. È consigliabile mantenere un ambiente fresco in casa, aprendo le finestre al mattino e abbassando le tapparelle o chiudendo le imposte. In caso di sintomi di caldo e malessere, è necessario chiedere assistenza medica, raffreddare il corpo con acqua fresca, integrare i liquidi persi e mantenere la persona in un luogo fresco e ventilato. È importante tenere sotto controllo la temperatura corporea e, nel caso si sia soli e costretti in casa, farsi contattare ogni giorno da un parente, vicino o servizio di assistenza sociale.

Nell’opuscolo sono inclusi anche numeri di telefono utili per contattare i servizi di emergenza e di assistenza, tra cui il numero di emergenza sanitaria 118, le Guardie Mediche e i servizi sociali.

La promozione della campagna preventiva e l’informazione costituiscono il punto centrale del progetto, condiviso e gestito da tutti gli attori coinvolti. Attraverso comunicati stampa, siti web e network online, viene diffusa la consapevolezza e l’importanza di adottare comportamenti adeguati durante le giornate di caldo intenso.

© Riproduzione riservata.