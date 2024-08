Fervono i preparativi per il Ferragosto Gioiosano 2024

di Maria Cristina Miragliotta – A Gioiosa Marea proseguono intensamente i preparativi per il tradizionale Ferragosto, un evento molto atteso che culminerà questa sera con l’esibizione di Ermal Meta, noto cantautore, produttore e polistrumentista. L’artista, che vanta una carriera di successo nel panorama musicale italiano, si esibirà in Piazza Cavour alle ore 21:00. L’evento, che sarà gratuito, attirerà sicuramente un ampio pubblico di appassionati e turisti, desiderosi di assistere alla performance dell’artista. La serata promette di essere memorabile, grazie anche ai fuochi d’artificio che seguiranno l’esibizione. Questo spettacolo pirotecnico è ormai una consuetudine a Gioiosa Marea, attirando ogni anno un vasto pubblico che si raduna per ammirare lo spettacolo nel cielo notturno.

Durante la giornata, gli abitanti e i visitatori potranno inoltre passeggiare lungo via Mazzini, dove troveranno allestite le tradizionali bancarelle. Questi mercatini rappresentano un ulteriore richiamo per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e dello shopping. Gli stand offriranno una varietà di prodotti, contribuendo all’atmosfera festiva che caratterizza il Ferragosto in questa località siciliana.

La combinazione di musica, spettacoli pirotecnici e bancarelle crea un’esperienza unica, capace di attrarre sia residenti che turisti, rendendo il Ferragosto gioiosano un appuntamento imperdibile.

