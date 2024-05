Sport e salute, inaugurato il nuovo parco urbano a San Filippo del Mela

Il Comune di San Filippo del Mela ha ufficialmente aderito alla rete “Sport di TUTTI Parchi” con l’inaugurazione del Parco Urbano di Via Nazionale Archi. L’evento, svoltosi oggi, è stato una celebrazione comunitaria dedicata allo sport e al benessere all’aperto.

Il Parco Urbano, sviluppato nell’ambito del progetto “Sport di TUTTI – Parchi” ideato da Sport e Salute S.p.A., è una moderna area attrezzata digitalizzata. Questa struttura offre agli abitanti la possibilità di fare sport all’aperto, utilizzando sia attrezzi installati che tutorial di allenamento accessibili tramite QR Code. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose autorità locali, tra cui la referente del Progetto Parchi per la Sicilia, Monica Miceli, il sindaco Gianni Pino, l’assessore allo sport Carmelo Fiorello e altri membri della giunta. Presenti anche Antonio Triscari, referente della SSD Life Fitness di Olivarella. La cerimonia è iniziata con una preghiera congiunta presieduta da Don Giuseppe Trifirò, parroco di Archi, e Don Stefano Messina, parroco della frazione di Olivarella. Successivamente, il taglio del nastro è stato condiviso con gli alunni della scuola primaria di Archi.

L’area del parco ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi del gruppo LaBo e di delegazioni delle associazioni sportive A.S.D. GP2 Sporting Olivarella e A.S.D. SportUnity Club del dottor Nino Vento. Il Parco di Archi è stato realizzato seguendo il modello progettuale “Large”, dotato di nove attrezzi tra cui step, handbike, city bike, pressa gambe, pull up, spalliera, panca per tricipidi, barre push up e combi 4 e custom.

Il sindaco Gianni Pino ha dichiarato: “Abbiamo assunto l’impegno di rendere quest’area fruibile per i cittadini, e lo stiamo facendo. Dopo la riqualificazione della piazza e la realizzazione del parco giochi, inauguriamo oggi questo percorso fitness che consentirà a chiunque di fare sport all’area aperta. Alcuni giorni fa abbiamo approvato la delibera per partecipare ad un nuovo bando per un circuito fitness dedicato ai ragazzi fino a 14 anni. L’idea è di creare un’unica area attrezzata che comprenda anche i campetti di basket e pallavolo a ridosso delle scuole.”

Il Comune di San Filippo del Mela gestirà direttamente l’area attrezzata, che sarà disponibile per le ASD del territorio e per tutti i cittadini senza limiti di età, rispettando il principio dell’uso aperto. Dopo l’inaugurazione, i ragazzi presenti hanno potuto provare le attrezzature e godersi un momento all’aria aperta.

