Aggressione a scuola a Messina: schiaffi e insulti dal professore

Nuovi dettagli emergono riguardo alla controversia avvenuta ieri presso l’istituto Don Bosco, coinvolgendo un genitore e alcuni insegnanti. Il giovane studente coinvolto è stato trasportato in pronto soccorso, attivando il codice rosso, e ha reso una testimonianza sorprendente agli operatori del Policlinico.

Il minore ha riferito di essere stato oggetto di insulti e aggressioni fisiche da parte di un professore, segnalando uno schiaffo subito dopo un compito in classe. In seguito a ciò, ha contattato suo padre in cerca di aiuto. Quando il genitore è giunto sulla scena, è scoppiata una lite con il professore coinvolto e un collega.

Ciò che rende la situazione ancora più inquietante è il fatto che un episodio simile si sarebbe verificato già lo scorso dicembre, quando lo studente aveva dichiarato di essere stato colpito con una testata dallo stesso professore. Questo caso è stato segnalato ai servizi sociali, poiché il minore ha manifestato timore nel tornare a scuola.

La famiglia del giovane ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia in merito agli eventi. Nel frattempo, la polizia sta conducendo un’indagine sulla vicenda, con l’intervento delle Volanti avvenuto ieri.

