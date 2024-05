Museo dedicato ad Ayrton Senna, gemellate Siculiana e Imola

Siculiana e Imola siglano un patto di amicizia, celebrato con l’inaugurazione del Museo dedicato ad Ayrton Senna. I sindaci Giuseppe Zambito e Marco Panieri hanno formalizzato l’accordo sotto la cupola del Santuario del Cristo Nero di Siculiana, in un contesto festoso illuminato dai fuochi d’artificio. Il legame tra le due città è sorprendente, trovando fondamento nella figura del celebre pilota brasiliano di Formula 1, Ayrton Senna, il cui trentennale dalla scomparsa si commemora quest’anno.

Le radici di questo legame affondano nel passato, quando gli antenati di Senna lasciarono Siculiana per il Brasile. Questa storia è stata riportata alla luce grazie all’impegno del sindaco Zambito, supportato dai giornalisti Giacinto Pipitone e Anna Restivo. Il progetto del Museo multimediale in realtà aumentata è stato presentato dagli architetti Francesco Ferla e Salvatore Nigrelli.

Durante la cerimonia, il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha sottolineato l’importanza del luogo dell’incontro, evidenziando la panchina rossa come simbolo dell’attenzione alla violenza di genere. Ha inoltre evidenziato i punti in comune tra le due città, inclusa un’atmosfera accogliente e il senso di appartenenza alla comunità.

L’assessore dell’Autodromo di Imola, Elena Penazzi, ha partecipato alla cerimonia, esprimendo sorpresa e apprezzamento per l’atmosfera coinvolgente dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Il Museo “Ayrton Senna: Chiamata alle Origini” a Siculiana si propone di tramandare alle nuove generazioni l’esempio di vita rappresentato da Senna, non solo come campione sportivo ma anche come uomo di valori e fede. Il museo è dedicato a raccontare le origini di Senna e a riportarlo simbolicamente a casa, unendolo alla figura di Giovanna Magro, la sua bisnonna, protagonista di una storia di emigrazione, coraggio e fede.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo