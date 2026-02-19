Elezioni comunali, il 24 e 25 Maggio si vota in 626 Comuni

Il Consiglio dei ministri è stato informato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, della definizione delle date per le prossime elezioni amministrative, fissate per il 24 e 25 Maggio. La consultazione riguarderà il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali di 626 enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario.

Tra i Comuni interessati figurano quindici capoluoghi di provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. L’eventuale secondo turno di votazione, previsto nei casi stabiliti dalla normativa vigente, si svolgerà successivamente nelle giornate del 7 e 8 giugno.

Il provvedimento dovrà ora essere recepito dalle Regioni a statuto speciale, alle quali spetta la competenza di confermare o modificare il calendario elettorale nei rispettivi territori. Tra queste rientra anche la Regione siciliana, chiamata a pronunciarsi sull’adozione delle date indicate dal decreto ministeriale.

In Sicilia resta pertanto in attesa di definizione il calendario relativo ad alcuni centri interessati dal rinnovo delle amministrazioni comunali. In particolare, si attendono indicazioni ufficiali per i Comuni di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Giardini Naxos, per i quali la Regione dovrà stabilire se allinearsi al calendario nazionale o adottare una diversa programmazione.

