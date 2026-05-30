Incidente a Mazara del Vallo, 14 bambini e 5 adulti coinvolti

Sale a 19 il bilancio delle persone rimaste coinvolte nell’incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo tra uno scuolabus e un’autovettura. Tra i feriti figurano 14 bambini e cinque adulti, tra cui due insegnanti. Nessuno dei coinvolti versa in condizioni considerate gravi.

Tutti i feriti sono stati assistiti e sottoposti alle cure del caso presso l’ospedale di Mazara del Vallo. Due alunni, tuttavia, sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale pediatrico di Palermo: uno per una frattura al polso, l’altro a causa di un trauma addominale.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti da parte della Polizia Municipale. Il conducente dell’auto coinvolta è stato sottoposto ad alcol test in ospedale e si attendono ancora gli esiti degli esami. Le verifiche effettuate dagli agenti hanno inoltre evidenziato che il veicolo non risultava coperto da assicurazione e che l’uomo era privo di patente di guida.

A bordo della Nissan Qashqai, successivamente posta sotto sequestro, viaggiavano complessivamente sette persone: il conducente, la moglie in stato di gravidanza e cinque bambini sistemati sui sedili posteriori. La donna è stata trasferita in via precauzionale in una struttura ospedaliera di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l’automobilista non avrebbe rispettato il segnale di stop, regolarmente presente e visibile, andando a impattare contro lo scuolabus e provocandone il ribaltamento.

Sull’accaduto è intervenuto l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano. “Ho appreso con grande preoccupazione la notizia dell’incidente che ha coinvolto uno scuolabus a Mazara del Vallo”, ha dichiarato, esprimendo vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. Turano ha inoltre affermato di seguire gli sviluppi della vicenda e le condizioni dei bambini coinvolti, rivolgendo un ringraziamento ai soccorritori intervenuti sul posto.

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