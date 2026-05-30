Maxi blitz della Polizia contro spaccio e armi illegali, 1.335 arresti

Si è conclusa nella giornata di ieri una vasta operazione coordinata dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, finalizzata al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al porto illegale di armi. L’attività, caratterizzata da un elevato impatto investigativo, ha interessato numerose aree considerate particolarmente sensibili, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e prevenire episodi di violenza, inclusi quelli che coinvolgono giovani e minorenni.

Le indagini sono state condotte dalle Squadre Mobili sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure presenti sul territorio nazionale.

Il bilancio dell’operazione registra 1.335 arresti, tra cui 31 minori, e 2.358 persone denunciate in stato di libertà, delle quali 142 minorenni. Nel corso delle attività sono stati sequestrati circa 430 chilogrammi di sostanze stupefacenti: 48 chilogrammi di cocaina, 379 chilogrammi di cannabinoidi e 7 chilogrammi di eroina.

L’azione di contrasto ha inoltre consentito il recupero di 111 armi da fuoco, comprese armi lunghe, un fucile d’assalto Colt AR15, diverse armi da guerra, un giubbotto antiproiettile e una consistente quantità di munizioni.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del porto di armi bianche tra i più giovani. Gli agenti hanno sequestrato 250 oggetti offensivi, tra cui machete, sciabole, accette, taglierini, tirapugni, taser, fionde e sfollagente telescopici.

Nel complesso sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri urbani e nelle aree vicine ai locali notturni.

A Palermo sono state identificate 433 persone, tra cui 48 minori. Gli arresti hanno riguardato 10 adulti e un minorenne, mentre sei soggetti sono stati denunciati. Sequestrati inoltre 6,4 grammi di cocaina, 167,5 grammi di hashish e 20 grammi di marijuana.

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