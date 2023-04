Palermo esclusa dai possibili padroni di casa per gli Europei 2032

Il sogno di Palermo di ospitare i Campionati Europei di calcio del 2032 è stato infranto. Infatti, il capoluogo siciliano non figura tra le dieci città candidate ad ospitare l’eventuale rassegna in Italia. Delle undici città presentate nel dossier preliminare, ne sono rimaste dieci, mentre Palermo è stata clamorosamente esclusa.

Le dieci città candidate ad ospitare i Campionati Europei di calcio del 2032 in Italia sono: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. La decisione definitiva del paese ospitante verrà presa tra settembre e ottobre del 2023, con l’Italia che rivalizzerà con la Turchia.

Palermo, tuttavia, rimane nella documentazione come riserva che potrebbe essere presa in considerazione in caso di problemi per un’altra sede. Tuttavia, alla base della decisione di escludere Palermo, ci sono stati i requisiti Uefa dello stadio “Renzo Barbera”. Infatti, la mancanza dei requisiti Uefa dello stadio ha portato alla decisione di escludere il capoluogo siciliano dalla lista delle città candidate ad ospitare i Campionati Europei di calcio del 2032.

Questa decisione rappresenta una delusione per gli appassionati di calcio di Palermo e per la città in generale. Infatti, Palermo aveva già ospitato i Mondiali di Italia ’90 e, con questa esclusione, viene a mancare l’opportunità di vedere i Campionati Europei di calcio del 2032 nel capoluogo siciliano.

