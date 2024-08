Degustazioni, musica e cabaret allo StraFood a Torregrotta

A Torregrotta si terrà lo StraFood di Etnazar, un evento dedicato a degustazioni, musica e intrattenimento da venerdì 9 a domenica 11 agosto. La manifestazione avrà luogo a Scala Torregrotta, presso Largo Peppino Impastato, e sarà organizzata da Blue Sea in Sicily di Giuseppe D’Angelo, con la direzione artistica di Teresa Impollonia e il supporto di Etnazar di Daniele De Vincenzo e dell’amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Antonino Caselli.

Lo StraFood di Etnazar è inserito nel programma del “Torregrotta Summer Fest” e aprirà ogni giorno alle 19:00. L’iniziativa, curata da Daniele De Vincenzo, offrirà la possibilità di assaporare eccellenze culinarie locali come pizza fritta, Pata twister, pane cunzato, cuoppo di pesce, cannolo siciliano, panino con mortadella di suino nero dei Nebrodi e Tuxedo Burger Santana. Non mancheranno le bevande artigianali, con la birra Sikania in primo piano.

Oltre alle proposte gastronomiche, il programma prevede una serie di eventi musicali: venerdì 9 agosto si esibiranno i Mokanta alle 19:00, seguiti da Italo Bartolomeo, concorrente di The Voice, e dal cantante Astrariux, entrambi dalle 20:00. Sabato 10 agosto sarà la volta dei Vulcanica alle 19:00, mentre domenica 11 agosto i Black Out chiuderanno la rassegna musicale alle 20:00. Radio Zenith organizzerà dei dj set, con la speaker Teresa Impollonia.

Anche i più piccoli troveranno spazio per il divertimento grazie alle attività e ai gonfiabili di Priscilla Animazione. Per gli amanti del cabaret, sabato 10 agosto si esibirà Loredana Scalia.

