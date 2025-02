Allontanato 67enne a Sant’Agata, denunciato dopo anni di violenze

A Sant’Agata di Militello, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei confronti di un sessantasettenne, accusato di maltrattamenti ai danni della madre e della sorella con cui conviveva.

Le indagini, condotte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza sotto la direzione della Procura della Repubblica di Patti, hanno permesso di delineare un quadro indiziario significativo. L’uomo, segnalato più volte alle autorità, si sarebbe reso responsabile di comportamenti aggressivi nei confronti delle due donne, entrambe affette da patologie. Numerosi interventi delle forze dell’ordine hanno documentato una situazione di violenza domestica reiterata, culminata nella decisione della madre di sporgere querela.

Determinante ai fini dell’inchiesta è stato un sistema di videosorveglianza installato nell’abitazione, che avrebbe registrato un episodio in cui l’indagato ha colpito l’anziana madre con uno schiaffo. Il materiale raccolto, unitamente alle testimonianze delle vittime e di altre persone a conoscenza dei fatti, ha rafforzato l’impianto accusatorio.

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Patti ha emesso il provvedimento restrittivo, ritenendo fondati gli elementi raccolti e sottolineando anche i precedenti specifici dell’indagato per condotte vessatorie nei confronti di una ex convivente. Oltre all’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalle vittime e il divieto di comunicare con loro in qualsiasi forma, è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico per il monitoraggio costante dell’indagato.

