Intensificati i controlli dei Carabinieri di Patti, denunce e sanzioni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato le operazioni di controllo sul territorio, puntando alla prevenzione e repressione di reati, con un focus particolare sulle verifiche nelle sale giochi, sul contrasto al traffico di stupefacenti e sulle violazioni al Codice della Strada.

Durante le ispezioni in sei sale giochi e scommesse, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 13.000 euro. Una di queste attività è stata multata per aver consentito la partecipazione a giochi pubblici a minorenni. All’interno della sala, infatti, i militari hanno individuato due ragazzi al di sotto dei 18 anni intenti a giocare, in violazione delle norme vigenti. Un’altra attività, invece, è stata sanzionata per l’omesso pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti.

Nell’ambito dei controlli stradali, effettuati anche in orario notturno, sono state identificate più di 80 persone e contestate diverse infrazioni, alcune delle quali relative a condotte di guida pericolose per pedoni e automobilisti. Tra i deferimenti, un 36enne è stato segnalato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test per l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti e per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un 71enne è stato invece denunciato per detenzione abusiva di armi.

Nel contrasto al traffico di stupefacenti, tre giovani sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di hashish, con il sequestro di 14 grammi della sostanza. Inoltre, sei persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina per uso personale di droga, essendo state trovate in possesso di piccole quantità di hashish. La sostanza sequestrata è stata inviata ai laboratori del R.I.S. per le analisi.

