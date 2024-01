Mal di testa cronico: un modello di gestione a Messina

Il Centro Cefalee dell’AOU “G. Martino” di Messina, guidato dal Prof. Carmelo Rodolico, in collaborazione con il Centro Cefalee dell’AOU Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, sta sviluppando un progetto regionale per migliorare la gestione dei pazienti con cefalea cronica. Il responsabile del progetto è il Dott. Massimo Autunno.

Il progetto, approvato dall’Assessorato Regionale della Salute con il D.A. “Modello di efficientamento nella gestione del paziente affetto da cefalea primaria cronica nella Regione Sicilia,” mira a creare un percorso strutturato che tenga conto del grado di intensità della patologia e coinvolga sia l’ospedale universitario di Messina che la medicina territoriale.

L’obiettivo è indirizzare i pazienti verso le migliori opzioni di trattamento in base al tipo di cefalea di cui soffrono, garantendo loro un’assistenza adeguata e rispettando il principio di prossimità.

L’emicrania è una delle principali cause di disabilità vissuta nel mondo, con il 26% dei pazienti che non si sente completamente libero dall’emicrania tra un attacco e l’altro. La creazione di una rete di assistenza strutturata con percorsi integrati favorirà la collaborazione tra professionisti e consentirà una migliore gestione dei pazienti in base alle loro condizioni di salute.

Il Dott. Massimo Autunno sottolinea che questo modello di gestione assistenziale permetterà anche di avviare programmi di formazione per specialisti e medici di medicina generale, garantendo aggiornamenti in linea con le linee guida internazionali.

