Codacons e l’App per monitorare i pazienti in Pronto Soccorso

Il Codacons, in collaborazione con Codacons Medici, ha annunciato un’iniziativa innovativa: la creazione di un’applicazione progettata per monitorare in tempo reale il percorso dei pazienti in Pronto Soccorso attraverso dispositivi digitali come smartphone, tablet e computer. Il progetto mira a ottimizzare la comunicazione tra strutture ospedaliere, pazienti e familiari, migliorando la qualità dell’assistenza sanitaria.

Al momento dell’arrivo in ospedale, ai pazienti verrà assegnato un codice univoco che consentirà loro di accedere al servizio. Questo codice permetterà di monitorare informazioni cruciali come il codice colore di priorità, lo stato del trattamento e la fase del percorso sanitario (ad esempio, in attesa di valutazione, in trattamento, dimesso o ricoverato). I pazienti potranno anche condividere l’accesso con persone di loro fiducia, garantendo trasparenza e aggiornamenti costanti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela della privacy: il sistema esclude minorenni, pazienti in condizioni di emergenza (codice rosso) o coloro che non possono fornire il consenso informato. Inoltre, non sarà disponibile per chi è inserito in percorsi specifici, come quelli legati a casi di violenza di genere, rispettando i protocolli ospedalieri.

L’app, spiegano Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons, e Nino Rizzo, Presidente Codacons Medici, apporterà vantaggi significativi. Permetterà ai pazienti di evitare il compito di aggiornare personalmente i propri cari, alleggerendo il carico di lavoro degli operatori sanitari e riducendo gli spostamenti non necessari. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili fino alle ore 10 del giorno successivo per i pazienti dimessi in tarda serata o di notte, garantendo una comunicazione chiara e tempestiva.

Secondo i promotori, questa tecnologia rappresenta una potenziale svolta nella gestione dei servizi sanitari. “La tecnologia deve servire la salute e il benessere delle persone”, affermano Tanasi e Rizzo, sottolineando l’importanza di soluzioni innovative per migliorare i servizi e tutelare i diritti dei cittadini.

