Scoperto il 49enne responsabile della rapina a mano armata Catania

Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno portato a termine un’operazione di arresto eseguendo un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania. Il destinatario dell’ordinanza è Santo Alessandro Galeano, un pregiudicato catanese di 49 anni, accusato di rapina aggravata.

L’episodio in questione risale al 7 gennaio scorso, intorno alle 18:00, quando un rapinatore solitario è entrato in un bar adiacente a un distributore di carburanti lungo la Strada Cravone nel comune di Catania. Armato di pistola semiautomatica, ha minacciato le commesse presenti per impossessarsi dell’incasso giornaliero.

Le due spaventate dipendenti sono state costrette a obbedire alle richieste del malvivente, che con apparente calma ha prelevato circa 1.500 euro in contanti dal registratore di cassa, oltre a diverse scatole di sigarette destinate alla vendita. Successivamente, il rapinatore si è allontanato con estrema noncuranza, evitando di destare sospetti tra i clienti che stavano rifornendo le loro automobili.

Le immagini del furto registrate dal sistema di videosorveglianza sono state acquisite dai Carabinieri. Grazie alla loro conoscenza approfondita del territorio e della criminalità locale, i militari sono riusciti a identificare l’autore del reato, nonostante non sia ancora stato interrogato in merito. Il modus operandi del rapinatore, che ha un passato penale specifico, e il riconoscimento da parte delle vittime e degli stessi Carabinieri hanno consentito l’emissione del provvedimento cautelare.

Santo Alessandro Galeano è stato notificato dell’ordinanza presso il carcere di Piazza Lanza a Catania, dove era già detenuto per un’altra causa.

© Riproduzione riservata.