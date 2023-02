WTA Palermo: storia e tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di tennis femminile

Lo sport in Sicilia ha avuto, a partire dagli anni su seguenti al dopoguerra, una grande crescita, rappresentata sia dal numero di manifestazioni e attività sportive che si sono moltiplicate, sia dalla grande attenzione che i tifosi e fan hanno iniziato ad avere nei confronti delle diverse manifestazioni. Si tratta, naturalmente, di un processo circolare, che porta tantissime persone ad appassionarsi e a dedicarsi allo sport attraverso formule sempre più differenti: c’è chi pratica lo sport in prima persona, mettendosi in gioco e cercando di ottenere grande successo all’interno dell’attività di riferimento. Chi, invece, ama seguire lo sport in televisione, tifando e commentando. Chi, infine, ama divertirsi attraverso lo sport: nel caso in cui tu faccia parte di quest’ultima categoria, amando giocare e divertirti sullo sport, trova le piattaforme di gioco online. Uno degli esempi più chiari del grande sviluppo delle attività e delle manifestazioni in Sicilia è rappresentato dal torneo femminile di tennis a Palermo che, ormai, è diventato tappa fissa all’interno del calendario tennistico annuale. Vale la pena approfondire, dunque, tutto ciò che c’è da sapere a proposito del torneo WTA di Palermo, relativamente alla sua storia e ad alcune informazioni sicuramente molto curiose che lo riguardano.

Storia del torneo WTA di Palermo

Il torneo WTA di Palermo, anche conosciuto con l’accezione di internazionali femminili di tennis di Palermo, è stato fondato nel 1988, quando faceva parte della categoria Tier IV sulla terra rossa; nel corso della sua storia, il torneo ha avuto numerosi cambiamenti, soprattutto a proposito della sua classificazione: nel 2001 è stato retrocesso a Tier V, nel 2005 e fino al 2008 è tornato ad essere un Tier IV, dal 2009 è stato incluso all’interno della categoria International con la riforma dei tornei di tennis, mentre dal 2021 è diventato un torneo WTA 250. Ciò significa che, la vincitrice del torneo, acquisisce di diritto 250 punti all’interno della classifica mondiale di tennis.

Tra le curiosità che hanno riguardato la storia del torneo c’è quella relativa al fatto che, dal 2014 al 2017, quest’ultimo sia stato giocato a Kuala Lampur, in Malesia, dal momento che gli organizzatori del torneo hanno accettato l’offerta organizzativa della Malesia, rifiutando, invece, l’offerta della FIT che avrebbe voluto prendere in consegna il torneo; rescisso il contratto con la Malesia, il torneo è tornato in Italia a partire dal 2019, facendo registrare anche la sua trentunesima edizione. Altra curiosità piuttosto particolare riguarda il fatto che, nel 2020 il WTA di Palermo è stato il primo torneo femminile andato in scena dopo il lockdown che, naturalmente, ha annullato anche gli incontri di tennis maschile e femminile.

Vittorie italiane al WTA di Palermo

Nel corso della sua storia, il torneo WTA di Palermo ha visto numerose giocatrici italiane giungere in finale o ottenere una vittoria. Ad esempio, nel 2008 sarà Errani ha battuto l’Ucraina Marija Korytcheva, con il punteggio di 6-2, 6-3; nell’anno successivo, la stessa tennista emiliana è giunta in finale nel torneo di Palermo, uscendo sconfitta in due set contro la connazionale Flavia Pennetta che l’ha battuta con il punteggio di 6-1, 6-2. La stessa sarà Errani è giunta, poi, in finale nel 2012, battendo la ceca Barbora Záhlavová-Strýcová, con il punteggio di 6 -1, 6-2, per poi perdere in finale nel 2013 contro Roberta Vinci, che ha vinto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Ultima presenza in finale da parte di un italiano c’è stata nel 2022, quando Lucia Bronzetti ha perso in due set, con il punteggio di 6-2, 6- 2, contro la rumena Irina-Camelia Begu. Grandi soddisfazioni sono arrivate anche nel doppio, con Sara Errani e Roberta Vinci che, all’interno di un palmares ricco di grande vittoria e, soprattutto, del Grande Slam conquistato in doppio, hanno vinto in finale anche nel 2011. In altre occasioni, la Errani ha vinto anche con Alberta Briganti e Nuria Lagostera Vives, conquistando il torneo per due volte nel singolare e tre volte nel dubbio. Attualmente, infatti, il record di vittorie appartiene proprio alla giocatrice italiana che, così come la spagnola Anabel Medina Garrigues, ha conquistato il torneo per cinque volte. La spagnola, invece, ha vinto il torneo per tre volte consecutive dal 2004 al 2006, aggiungendo anche le vittorie del 2001 e del 2011.