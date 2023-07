Forestali senza stipendio: richiesta d’intervento al Prefetto

Richiesto l’intervento del prefetto per risolvere la questione delle mensilità arretrate ai lavoratori forestali catanesi.

Flai Cgil Catania e Sicilia chiedono l’intervento del prefetto per il mancato pagamento delle mensilità arretrate ai lavoratori forestali. Altri dipendenti in Sicilia hanno ricevuto il compenso corretto, ma a Catania è stato trascurato. La Flai si impegna a sostenere i lavoratori fino alla risoluzione del problema.

La Flai Cgil di Catania e la Flai Cgil Sicilia hanno sollevato la questione del mancato pagamento delle due prime mensilità ai 1.500 lavoratori forestali della provincia etnea, chiedendo l’intervento immediato del prefetto. Rispetto ai colleghi delle altre province siciliane, questi dipendenti sono gli unici a non aver ricevuto il giusto compenso a causa di un tecnicismo trascurato.

Il segretario generale della Flai Cgil Catania, Pippo Glorioso, e il segretario della Flai Cgil Sicilia, Tonino Russo, hanno spiegato che tale problema è stato risolto altrove per evitare disagi ai lavoratori. “È un’ingiustizia sociale che non possiamo ignorare. Siamo certi che il prefetto ci aiuterà a trovare una soluzione immediata”, hanno affermato Glorioso e Russo. In segno di solidarietà, la Flai continuerà a sostenere i lavoratori durante questo periodo di difficoltà finché non verrà risolta la questione delle mensilità arretrate.

La situazione ha sollevato grande preoccupazione tra i lavoratori forestali, che si trovano in una situazione di grave disagio finanziario. La Flai Cgil è determinata a fare tutto il possibile per garantire che i dipendenti ricevano il compenso che meritano e si impegna a continuare la lotta fino a quando il problema non sarà risolto definitivamente.

La richiesta d’intervento al prefetto rappresenta un passo importante per far luce su questa ingiustizia e trovare una soluzione rapida ed equa. La Flai Cgil Catania e Sicilia si sono sempre battute per i diritti dei lavoratori e continueranno a farlo in questo caso specifico. La solidarietà e il sostegno dei sindacati sono fondamentali per far fronte a queste situazioni di discriminazione.

