Iniziativa contro il tumore del colon retto a Messina

Asp e Federfarma Messina hanno lanciato l’iniziativa “Marzo, mese della prevenzione del tumore del colon retto” con una conferenza presso la sede di Federfarma Messina. La conferenza si terrà mercoledì alle 10.30 e sarà presieduta dal commissario straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, e dalla direttrice sanitaria dell’Asp di Messina, Lia Murè. Presenti anche il presidente di Federfarma Messina, Giovanni Crimi, e la direttrice dell’UOC Centro Gestionale sugli Screening Oncologici Organizzati, Rosaria Cuffari.

L’iniziativa mira a promuovere la prevenzione del tumore del colon retto, incoraggiando le persone residenti a Messina e provincia, tra i 50 e i 69 anni, a sottoporsi allo screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci. La provetta per il test può essere ritirata e consegnata presso le farmacie della zona. È importante che coloro che hanno già effettuato lo screening in passato lo ripetano ogni due anni per garantire una continua sorveglianza della propria salute.

La rilevazione precoce delle lesioni precancerose è fondamentale per il trattamento efficace del tumore del colon retto. Fortunatamente, esistono test di screening semplici ed efficaci che possono individuare anomalie prima che si sviluppi il cancro. In questo mese dedicato alla prevenzione, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ribadisce l’importanza dello screening come strumento salvavita.

L’UOC Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina coordina attivamente le attività degli Screening Oncologici, garantendo la fruizione gratuita dello Screening Mammografico per le donne tra i 50 e i 69 anni, dello Screening Ginecologico per le donne tra i 25 e i 64 anni, e dello Screening del Colon Retto per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni.

