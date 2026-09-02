Addio alla maestra Ada, il cordoglio della comunità gioiosana

Cordoglio a Gioiosa Marea per la scomparsa della maestra Ada, figura particolarmente conosciuta e stimata che, attraverso una lunga attività dedicata all’insegnamento, ha accompagnato il percorso scolastico ed educativo di diverse generazioni.

Nel corso degli anni la maestra Ada ha rappresentato un punto di riferimento per numerosi alunni e per le loro famiglie. Il suo impegno nella scuola è stato caratterizzato da dedizione, autorevolezza e attenzione alla formazione dei più giovani, ai quali ha trasmesso non soltanto conoscenze, ma anche principi e valori legati alla crescita personale e alla vita della comunità.

La sua attività di educatrice ha attraversato un lungo periodo della storia sociale di Gioiosa Marea, contribuendo alla formazione di donne e uomini che conservano il ricordo degli anni trascorsi tra i banchi e degli insegnamenti ricevuti. Una presenza che, nel tempo, è diventata parte della memoria collettiva del paese.

Alla notizia della sua scomparsa, la comunità gioiosana si è stretta attorno alle famiglie Orlando e Spinella, esprimendo vicinanza e cordoglio per la perdita.

I funerali della maestra Ada saranno celebrati domani, giovedì 3 settembre 2026, alle ore 10.30, nella Chiesa di San Nicola a Gioiosa Marea.

La redazione di CanaleSicilia partecipa al dolore delle famiglie Orlando e Spinella ed esprime sentite condoglianze.

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