“L’Arcimboldo d’Oro” per il bakery chef Francesco Arena di Messina

Il rinomato bakery chef Francesco Arena è stato insignito del prestigioso premio “L’Arcimboldo d’Oro” durante una cerimonia a Lettere, provincia di Napoli, in riconoscimento del suo impegno nel valorizzare la tradizione culinaria e artigianale, portando lustro alla città di Messina. Questo riconoscimento, conferito agli “Artisti del gusto”, celebra coloro che preservano la qualità e la tradizione culinaria, con un occhio attento all’innovazione enogastronomica.

Arena, terza generazione di fornai, ha dimostrato costantemente la sua abilità nel narrare e comunicare la storia e la cultura del suo territorio attraverso il cibo, guadagnandosi un posto di rilievo nelle guide di settore. L’emozionato chef ha dedicato il premio alla sua famiglia e al suo team, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della passione che mettono in ogni creazione.

“Mi onoro sempre di ricevere attestati che premiano l’eccellenza. Ogni giorno con i miei ragazzi lavoriamo con passione e mettiamo tanto amore in ogni gesto e l’Arcimboldo d’oro è l’ennesima riconferma che premia il buon lavoro fatto con sacrificio. Come sempre voglio dedicare questo premio alla mia famiglia e ai miei ragazzi, senza i quali non sarebbe possibile tutto questo”.

Questo ennesimo riconoscimento conferma il valore e l’eccellenza del lavoro di Francesco Arena, consolidando ulteriormente il suo status di ambasciatore culinario di Messina.

