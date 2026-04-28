RO Racing, Di Matteo trionfa allo Slalom Città di Mussomeli

Il fine settimana agonistico ha registrato risultati rilevanti per la scuderia RO Racing, con affermazioni in diverse competizioni nazionali e internazionali. Il risultato principale è arrivato in Sicilia, dove Antonino Di Matteo ha conquistato il primo posto allo Slalom Città di Mussomeli – Trofeo Peppino Farina, ottenendo la prima vittoria stagionale 2026. Il pilota di Sciacca, al volante della Gloria C8 motorizzata Suzuki, ha preceduto un gruppo di concorrenti di alto livello.

Nella stessa manifestazione si è distinto anche Carmelo Callari, che con una Peugeot 106 ha ottenuto il successo nella categoria riservata alle vetture classiche. Sempre a Mussomeli, Biagio Mingoia ha centrato la vittoria di gruppo e classe con una Chevy Coupè Yamaha E2 Silhouette LC, mentre Giuseppe Di Miceli ha primeggiato nella propria categoria su MG ZR 105 A 1400.

In Sardegna, al 9° Rally Storico Costa Smeralda, valido per il Campionato europeo e italiano rally auto storiche, Giovanni Modica e Adriano Giannini hanno conquistato la vittoria di classe con una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, assistiti dal Team Guagliardo.

In Toscana, alla Coppa della Consuma, gara del Campionato italiano velocità della montagna, Giuseppe D’Angelo ha chiuso al decimo posto assoluto e primo nel Gruppo GT Supercup con una Ferrari 488 Challenge Evo.

Infine, a Salerno, nel 15° Trofeo Super Challenge, Andrea Currenti ha vinto la propria categoria su Peugeot 106 RS Plus 1600, mentre Jessica Scarafone ha ottenuto il successo nella classifica femminile e il secondo posto di classe con una Citroen AX Proto Suzuki 1000.

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