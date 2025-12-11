Spesa farmaceutica, Faraoni chiarisce la posizione della Regione

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha diffuso una nota per chiarire il contenuto delle richieste inviate ai ministeri della Salute e dell’Economia, oltre che ad Aifa, in merito all’impatto delle recenti norme sulla spesa farmaceutica delle Regioni. Faraoni ha precisato che l’iniziativa si colloca nel quadro della collaborazione istituzionale tra Stato e Regione, affermando che «non è mai venuta meno nel corso di questa legislatura».

L’esponente della giunta regionale ha spiegato che la documentazione inoltrata ai ministeri esamina «gli effetti di alcune norme introdotte sia nel 2023 sia nel 2024», evidenziando come tali disposizioni abbiano determinato «un deciso incremento della spesa che le Regioni devono affrontare annualmente per l’acquisto di farmaci». Faraoni ha ribadito che non vi è alcuna volontà di critica nei confronti del Governo nazionale, ma esclusivamente l’invito a considerare «una revisione delle norme» nell’ambito della prossima legge di Stabilità.

L’assessore ha inoltre riferito di aver accolto «con rammarico» le dichiarazioni del viceministro Marcello Gemmato, sottolineando che l’interlocuzione avviata mira a preservare la cooperazione istituzionale che ha caratterizzato i rapporti tra i due livelli di governo. «La nostra iniziativa – ha concluso – si inserisce nella sinergia che ha sempre guidato l’azione comune, con l’obiettivo di garantire il miglior funzionamento del sistema sanitario e tutelare i pazienti».

