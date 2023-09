Inaugurata la nuova struttura sanitaria a Ficarra

Un nuovo capitolo nella sanità del comune di Ficarra è stato scritto con l’inaugurazione della rinnovata guardia medica locale. La cerimonia ha visto la partecipazione dei vertici della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e distrettuale di Patti.

L’evento si è svolto nell’edificio centrale, precedentemente sede dell’anagrafe e del Corpo di Polizia Municipale, con la presenza dell’On. Giuseppe Laccoto e l’On. Calogero Leanza, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Sanità dell’ARS, del direttore Domenico Sindoni, Commissario ad interim dell’ASP Messina, e del dott. Francesco Catalano Catalfamo, direttore del Distretto Sanitario di Patti.

Il Sindaco Basilio Ridolfo ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, sottolineando l’importanza della collaborazione tra l’Ente comunale e l’ASP per migliorare il presidio di assistenza sanitaria di Ficarra, senza intaccare il bilancio comunale.

Anche il Commissario provinciale Sindoni ha elogiato questa sinergia, evidenziando che l’ASP riesce a coprire la provincia di Messina con 102 presidi di continuità assistenziale su 108 comuni. Ha auspicato che il modello virtuoso di Ficarra possa essere replicato altrove.

Il Direttore Distrettuale Salmeri ha sottolineato l’importanza della nuova struttura nel soddisfare le esigenze di abbattimento delle barriere architettoniche richieste dal territorio.

Il Presidente della Commissione Sanità dell’ARS, On. Laccoto, ha lodato questa collaborazione tra Enti come un esempio virtuoso, specialmente in un momento in cui la sanità è spesso al centro delle polemiche.

Dopo la benedizione dell’Arciprete Don Giuseppe Cavallaro, i cittadini presenti hanno festeggiato questa nuova struttura insieme alla giunta ed ai consiglieri comunali di maggioranza.

© Riproduzione riservata.