Iniziativa di volontariato per la pulizia del centro storico di Tortorici

La Consulta giovanile di Tortorici, in collaborazione con l’associazione ‘Plastic free’, ha organizzato un weekend di volontariato per liberare il centro storico dai rifiuti e dalle plastiche. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale e ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale.

Un encomiabile gesto di volontariato ha animato il centro storico di Tortorici grazie alla Consulta giovanile del comune nebroideo. In collaborazione con l’associazione ‘Plastic free’ onlus, fondata nel 2019 con l’obiettivo di sensibilizzare sull’inquinamento da plastica, i giovani hanno dedicato un intero weekend alla pulizia del centro urbano.

L’iniziativa ha ricevuto il pieno supporto dell’amministrazione comunale, dimostrando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e giovani per promuovere l’attenzione all’ambiente e al decoro dei luoghi in cui viviamo. Calogero Caprino e Rachele Salvà, rispettivamente presidente e vicepresidente della Consulta giovanile, hanno sottolineato che l’obiettivo non si limitava alla semplice pulizia delle strade e degli spazi di Tortorici, ma aveva l’intento di trasmettere un messaggio civico sui temi ambientali, la sostenibilità e il riciclo.

I giovani volontari si sono posti come ambasciatori di questi valori, cercando di coinvolgere le nuove generazioni e sensibilizzarle su una mentalità eco-friendly. Un gesto che, oltre a lasciare un’impronta concreta sulla pulizia del centro urbano, mira a promuovere una visione consapevole e responsabile per il futuro del pianeta e delle comunità in cui viviamo.

© Riproduzione riservata.