Il Messina in inferiorità numerica sfiora la vittoria contro il Trapani

Il Messina ha sfiorato la vittoria a Trapani, terminando la sfida sull’1-1 dopo aver giocato gran parte del match in inferiorità numerica. La squadra siciliana, in vantaggio a inizio secondo tempo grazie al gol di Anatriello, è stata raggiunta dai padroni di casa al 48′ minuto, subendo il pareggio firmato da Udoh in pieno recupero.

La partita, disputata allo stadio “Provinciale”, è iniziata con un sostanziale equilibrio. Il Messina si è reso pericoloso con un tiro dalla distanza di Pedicillo, deviato goffamente in angolo dal portiere Seculin. Il Trapani ha risposto con una punizione di Carraro, bloccata con sicurezza da Krapikas. Al 21′, l’espulsione di Anzelmo, per doppia ammonizione, ha costretto i giallorossi a giocare in dieci per il resto della gara. Nonostante l’inferiorità numerica, il Messina ha saputo mantenere ordine in difesa, con Rizzo particolarmente efficace nel neutralizzare Kanoute. Nel finale di primo tempo, Krapikas è stato decisivo su due tentativi di Karic e Lescano, mentre dall’altra parte Anatriello ha colpito la traversa con un tiro spettacolare.

Nella ripresa, il Messina è riuscito a portarsi in vantaggio meritatamente. Dopo un tiro dal limite di Petrungaro, respinto corto da Seculin, Anatriello ha insaccato da pochi passi. Il Trapani ha cercato di reagire, sfiorando il pareggio al 46′ con un colpo di testa di Udoh che si è infranto sul palo. Tuttavia, due minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lo stesso Udoh ha trovato la rete dell’1-1, lasciando il Messina con l’amaro in bocca per aver visto sfumare la vittoria nei minuti finali.

La partita ha visto l’espulsione di Anzelmo al 21′, e numerosi ammoniti tra cui Rizzo, Krapikas, Mamona e Crimi. Nonostante il pareggio finale, il Messina ha offerto una prestazione degna di nota.

