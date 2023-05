Meteo Sicilia domenica: giornata stabile e soleggiata

Nella giornata di domenica, la Sicilia sarà interessata da pressioni medio-alte, garantendo un tempo stabile e parzialmente soleggiato. Tuttavia, ci saranno alcune variazioni a seconda delle zone.

Sul litorale tirrenico e sull’Appennino, si assisterà a un aumento progressivo delle nubi con deboli piogge nel pomeriggio, che diminuiranno gradualmente in serata. Sul litorale ionico, invece, si alterneranno nubi sparse a schiarite, con una tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti e deboli piogge in serata. Per quanto riguarda il litorale meridionale, si prevedono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Nelle zone interne, ci saranno nubi sparse alternate a timide schiarite, con una tendenza a un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

I venti saranno deboli settentrionali, che poi ruoteranno ai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4000 metri. Nel mar Tirreno, il mare sarà quasi calmo o mosso, mentre il Canale di Sicilia e il Mare di Sicilia saranno molto mossi.

