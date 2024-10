Accordo ASP Messina-sindacati per nuove posizioni organizzative

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina ha formalizzato un accordo storico con le Organizzazioni Sindacali del comparto, raggiungendo un’intesa definitiva sul nuovo regolamento per l’attribuzione degli incarichi di posizione e di funzione organizzativa. L’accordo, accolto unanimemente dalle parti, rappresenta un cambiamento rilevante, dato che l’ultimo conferimento di tali incarichi risaliva al 2006. Questo nuovo regolamento è considerato dalla direzione dell’ASP un elemento cruciale per migliorare la pianificazione aziendale e garantire un futuro organizzativo più stabile.

Il Direttore Generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, affiancato dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Trimarchi Ranieri, ha espresso soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo. “Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto e riteniamo che sia importante per un’adeguata programmazione aziendale e fondamentale per il futuro della nostra organizzazione”, ha dichiarato Cuccì, sottolineando l’importanza della collaborazione instaurata con i sindacati per questo storico risultato.

Grazie a questo nuovo accordo, l’ASP potrà avviare una programmazione più efficiente e sostenibile, un elemento ritenuto essenziale per migliorare i servizi sanitari e rispondere in maniera più puntuale alle esigenze della cittadinanza. L’intesa consente inoltre di gettare le basi per una migliore gestione e progettazione dei servizi offerti, secondo quanto affermato dalla direzione. “Siamo convinti che il risultato di questa negoziazione porterà a un’implementazione efficace della progettazione, grazie al supporto e alla collaborazione dei sindacati”, hanno aggiunto i vertici dell’azienda sanitaria, riconoscendo il contributo delle organizzazioni sindacali nel costruire un ambiente lavorativo più equo e collaborativo per tutti i dipendenti.

Il Direttore Generale Cuccì ha inoltre ringraziato “tutte le componenti aziendali e sindacali per il risultato ottenuto” e ha annunciato la necessità di completare il lavoro anche con la Dirigenza Medica per la definizione degli incarichi dirigenziali. L’ASP di Messina conferma così l’impegno per un dialogo costruttivo e per una maggiore partecipazione dei lavoratori nella programmazione strategica dell’azienda.

