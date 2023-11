Commemorazione dei defunti: un giorno di ricordo e riflessione

di Maria Cristina Miragliotta – Ogni anno, il 2 novembre, il mondo si unisce per commemorare i defunti in una giornata di riflessione e ricordo. Questa tradizione, nota come il Giorno dei Morti o il Giorno dei Defunti, ha radici profonde in molte culture e religioni in tutto il mondo.

In questa occasione solenne, famiglie e amici si riuniscono nei cimiteri per adornare le tombe dei propri cari con fiori e candele. È un momento per onorare la memoria di coloro che sono venuti prima di noi e per mantenere vivo il loro spirito nei nostri cuori.

È un momento per riflettere sulla fragilità della vita e sulla preziosità dei legami familiari e delle amicizie. La commemorazione dei defunti ci ricorda anche di apprezzare il tempo che abbiamo con le persone che amiamo e di vivere la nostra vita con compassione e gentilezza. È un giorno per guardare al passato con gratitudine e al futuro con speranza.

Mentre il mondo si ferma per ricordare coloro che non sono più con noi, la commemorazione dei defunti ci offre un momento di pace e contemplazione in mezzo alla frenesia della vita quotidiana. È un giorno che ci invita a onorare il passato e ad abbracciare il futuro con un cuore aperto.

È bello pensare che sarà Gesù stesso a risvegliarci. Gesù stesso ha rivelato che la morte del corpo è come un sonno dal quale Lui ci risveglia. Con questa fede sostiamo – anche spiritualmente – presso le tombe dei nostri cari, di quanti ci hanno voluto bene e ci hanno fatto del bene. Ma oggi siamo chiamati a ricordare tutti, anche quelli che nessuno ricorda.

Ricordiamo le vittime delle guerre e delle violenze; tanti “piccoli” del mondo schiacciati dalla fame e della miseria; ricordiamo gli anonimi che riposano nell’ossario comune. Ricordiamo i fratelli e le sorelle uccisi perché cristiani; e quanti hanno sacrificato la vita per servire gli altri. (Papa Francesco).

