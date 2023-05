Padiglione ecologico per la Missione di Speranza e Carità a Palermo

La Regione consegna il “padiglione green” alla Missione di Speranza e Carità di Palermo.

La sede della Missione di Speranza e Carità, fondata da Biagio Conte, ha ricevuto un nuovo padiglione completamente autonomo dal punto di vista energetico. La Regione Siciliana, in presenza del presidente Renato Schifani e del responsabile della Missione don Pino Vitrano, ha consegnato l’immobile “ex Aeronautica”, situato nella Cittadella del povero e della speranza, dove sono stati completati i lavori di efficientamento energetico, finanziati con circa un milione di euro dall’Azione 4.1.1 del Po Fesr 2014/2020. L’intervento mirava a promuovere l’eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici primari, mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, l’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, la gestione e l’ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, nonché l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo.

Il presidente Schifani ha sottolineato l’importanza dell’opera in onore di Biagio Conte, elogiando il suo impegno e la sua dedizione ai più bisognosi. Grazie all’intervento della Regione, la Missione di via Decollati sarà in grado di produrre il 70% dell’energia elettrica in modo autonomo, grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici, consentendo una riduzione dei costi di circa due terzi. Schifani ha annunciato l’intenzione di creare una fondazione coinvolgendo altre istituzioni per continuare a sostenere questa importante opera di accoglienza.

Don Pino Vitrano ha espresso la sua gratitudine alla Regione per il supporto fornito e ha sottolineato l’importanza del nuovo padiglione per l’accoglienza e la formazione dei fratelli. Ha ribadito l’impegno costante della Missione nel rispondere alle richieste di aiuto e nell’accogliere coloro che ne hanno bisogno.

La consegna di questa struttura avviene a pochi mesi dalla prematura scomparsa di Biagio Conte, laico missionario, e testimonia l’impegno del governo regionale nel sostenere le fasce sociali più vulnerabili e coloro che si dedicano all’assistenza dei più deboli. La Regione aveva già assunto l’impegno di assumersi i debiti relativi alle forniture di energia elettrica delle diverse strutture della Missione in collaborazione con il gruppo Enel.

© Riproduzione riservata.