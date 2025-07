I primi diplomati serali dell’IIS Verona Trento di Messina

All’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” di Messina si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi ai primi studenti del corso serale, attivo per gli indirizzi Tecnologico di Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica e Professionale per Manutentore e Assistenza Tecnica. Molti dei neodiplomati hanno conciliato lo studio con impegni lavorativi e familiari, dimostrando perseveranza e dedizione.

La dirigente scolastica, prof.ssa Simonetta Di Prima, ha dichiarato: “Questi studenti sono un esempio per tutta la comunità scolastica. Con costanza, sacrificio e impegno, hanno dimostrato che è possibile conciliare studio, lavoro e famiglia. È un orgoglio per il nostro istituto vederli oggi diplomati.” Grazie a un’organizzazione didattica flessibile e al supporto dei docenti, il corso serale offre un’opportunità formativa rivolta a chi non ha completato gli studi in orario antimeridiano.

Tra i primi diplomati con il massimo dei voti si annoverano Letterio Bombara (Elettronica ed Elettrotecnica), Marco Fassari ed Emilio Sardu (entrambi per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni). Il coordinamento dei corsi serali è stato curato dai docenti referenti: il vicepreside Roberto Cardullo, Monica Loteta per l’indirizzo tecnologico e Antonino Gennaro per l’indirizzo professionale.

I neodiplomati, emozionati, hanno commentato: “È stata dura, ma ne è valsa la pena. Oggi ci sentiamo diversi, più forti e più preparati ad affrontare le sfide della vita e del lavoro.” Con questo risultato l’IIS Verona Trento conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per la formazione permanente nel territorio messinese, offrendo nuove prospettive per l’ingresso nel mondo del lavoro o per percorsi universitari.

