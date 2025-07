Ecothlon celebra l’Olympic Day con raccolta rifiuti a San Filippo del Mela

Domenica 29 giugno San Filippo del Mela ha ospitato la tappa siciliana di Ecothlon, disciplina ambientale ideata da A2A insieme a E.R.I.C.A. – Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale, alla quale ha aderito anche il Comune di Milazzo. L’evento, con partenza e arrivo nel piazzale antistante il campo sportivo di Olivarella, è stato trasmesso in diretta da Radio Milazzo. Dopo la suddivisione delle squadre e la consegna dei kit, gli atleti-plogger hanno percorso le strade del territorio dedicandosi alla raccolta dei rifiuti, completando l’attività poco dopo mezzogiorno con la pesatura e la premiazione.

Tra i partecipanti Claudia, giovane originaria delle Filippine che, tornata dalla Scozia dove ha studiato, ha scelto di contribuire alla pulizia del suo paese d’origine “con grande soddisfazione”, e il piccolo Niccolò, nove anni, che insieme al padre si è distinto per la profonda attenzione all’ambiente. Presenti per il Comune di San Filippo del Mela il sindaco Gianni Pino, il vice sindaco Valentino Colosi, l’assessore allo sport Carmelo Fiorello, l’assessore all’istruzione Teresa Artale, il presidente del Consiglio comunale Gabriele Saporita e la consigliera Antonella D’Amico; per Milazzo, il sindaco Pippo Midili e gli assessori Antonio Franco Nicosia e Franco Coppolino.

“Abbiamo trascorso una mattinata piacevole – dichiara il sindaco Pino – in cui, oltre a ripulire le strade dai rifiuti lasciati da cittadini incivili, abbiamo vissuto momenti di condivisione”. L’assessore Fiorello aggiunge: “Ringrazio A2A per aver organizzato l’evento in occasione dell’Olympic Day, che anticipa Milano Cortina 2026, e il Comune di Milazzo per la partecipazione”. Nel complesso sono stati raccolti 170 kg di rifiuti, evitando l’emissione di 227 kg di CO₂ equivalente.

