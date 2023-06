Truffa online: messaggi falsi dall’Agenzia delle Entrate, come evitarla

Polizia Postale: nuova truffa via eMail e SMS coinvolge l’Agenzia delle Entrate.

Una recente truffa sta mettendo in guardia le autorità competenti. I criminali informatici hanno escogitato un piano che coinvolge l’invio di messaggi via mail e SMS, facendoli passare per comunicazioni provenienti dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, si è scoperto che questi messaggi sono falsi e mirano ad ottenere informazioni sensibili dalle vittime. La Polizia Postale ha lanciato l’allarme in merito a questa pratica illegale.

I cybercriminali sono costantemente alla ricerca di dati sensibili che possono utilizzare per scopi fraudolenti o per svuotare i conti correnti delle vittime. Periodicamente, mettono in atto le cosiddette campagne di phishing, che sono metodi di inganno online con cui cercano di indurre le persone a condividere informazioni personali come password e numeri di carte di credito.

La Polizia di Stato ha reso noto che una delle forme di phishing più comuni negli ultimi tempi è quella che abusa dell’immagine dell’Agenzia delle Entrate. Questa pratica, purtroppo, sta diffondendosi anche in questi giorni.

Secondo quanto affermato dalla Polizia Postale, è attualmente in corso una nuova campagna di phishing che sfrutta il logo dell’Agenzia delle Entrate in maniera illecita. I messaggi falsi includono un file PDF in allegato, che induce gli utenti a fornire il proprio indirizzo email e password. Successivamente, per dare maggiore credibilità alla richiesta di dati, le vittime vengono reindirizzate al sito ufficiale dell’agenzia.

La Polizia Postale fornisce alcuni consigli utili per evitare di cadere vittima di questa truffa: è fondamentale non cliccare mai sui link allegati alle comunicazioni ricevute tramite email o SMS, ma collegarsi direttamente alle app e al sito ufficiale per verificare l’autenticità delle notifiche o degli avvisi.

