Marano M5S: il governo e le idee confuse sui rifiuti

Il dibattito sulla gestione dei rifiuti in Sicilia è stato riacceso da dichiarazioni recenti di Jose Marano, vice presidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Ars. Marano, esponente del Movimento 5 Stelle, ha espresso preoccupazione riguardo alle intenzioni del governo in merito alla costruzione di impianti e discariche.

Secondo Marano, il governo sembra mancare di una visione chiara sulla gestione dei rifiuti in Sicilia. Egli ha sottolineato la necessità di tutelare l’ambiente e l’interesse pubblico, sostenendo che l’attuale approccio del governo non è adeguato a risolvere questa complessa problematica. In particolare, ha definito “una follia” l’idea di abolire la distanza di 3 chilometri tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti e i centri abitati.

Per contrastare questa proposta, Marano ha annunciato l’intenzione di presentare un emendamento per modificare la legge regionale, al fine di ripristinare la distanza di 5 chilometri. Il vice presidente dell’Ars ha sottolineato l’importanza di affrontare il problema dei rifiuti in Sicilia in modo strategico e di lungo termine anziché adottare decisioni frammentate e contraddittorie.

Marano ha anche criticato la mancanza di coerenza nel governo Schifani riguardo alla gestione dei rifiuti, sottolineando l’alternanza tra l’invio dei rifiuti all’estero, la costruzione di inceneritori e l’intenzione di abolire i vincoli per le discariche esistenti. Ha chiesto al governo di rendere note le sue intenzioni in modo chiaro e senza intermediari, affermando che i cittadini siciliani hanno il diritto di conoscere le reali intenzioni attraverso azioni concrete.

Infine, Marano ha annunciato che il Movimento 5 Stelle farà tutto il possibile per opporsi all’abolizione della distanza dei 3 chilometri dagli impianti ai centri abitati, affermando che saranno pronti a mobilitarsi senza compromessi.

