Terzo mandato Sindaci: iniziativa Anci Sicilia

L’iniziativa è guidata dall’Anci regionale, che rappresenta le amministrazioni comunali dell’Isola. La proposta mira a estendere, anche in Sicilia, la possibilità del terzo mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione inferiore a 15mila abitanti, in linea con quanto avviene nel resto d’Italia.

Il presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta, ha espresso la richiesta verso le più alte cariche istituzionali dell’Isola, compreso il presidente della Regione, Renato Schifani, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, il presidente della commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, e l’assessore regionale delle Autonomie locali, Andrea Messina. Tale richiesta è emersa in seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legge che elimina il limite di mandato per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, consentendo fino a tre mandati per quelli con una popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.

Il prossimo passo per l’introduzione del terzo mandato potrebbe essere l’inclusione di questa normativa nel disegno di legge di riforma degli Enti locali, recentemente approvato dalla commissione Affari Istituzionali. Il testo sarà presto sottoposto all’approvazione dell’Aula e l’eventuale estensione del mandato potrebbe avvenire attraverso un emendamento a Sala d’Ercole. Resta da vedere se vi sia la volontà politica necessaria da parte delle forze di maggioranza e opposizione per far sì che ciò avvenga.

