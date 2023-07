Gioiosa Marea: lavori al Canapè, aggiornamento e tempistica consegna

Lungomare Canapè a Gioiosa Marea: lavori in corso e tempistica confermata dal Sindaco.

Il Sindaco conferma che i lavori al lungomare Canapè a Gioiosa Marea procedono secondo i tempi previsti, mentre la comunità aspetta con ansia il completamento dell’opera.

Il rifacimento del lungomare Canapè a Gioiosa Marea è un progetto che sta attirando l’attenzione dei cittadini da diverso tempo, abbiamo così intervistato il Sindaco, Dr.ssa Giusi La Galia, per ottenere un aggiornamento sui lavori in corso e la tempistica prevista per il completamento del progetto.

Il Sindaco ha rassicurato la comunità affermando che i lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e si prevede che saranno completati entro ottobre 2023.

Oltre agli aspetti tecnici e burocratici, il Sindaco ha menzionato la presenza di penali che potrebbero coinvolgere sia il comune che l’impresa, nel caso in cui i lavori non venissero eseguiti nei tempi previsti. Questo ha sollevato la necessità di rispettare rigorosamente le scadenze e di garantire il regolare svolgimento delle attività.

L’opera in fase di realizzazione sarà di grande valore per l’intera comunità, ha concluso il Sindaco, il sacrificio attuale sarà presto ripagato dal risultato finale.

