Ordinanza del sindaco per affrontare la situazione dei rifiuti a Bellolampo

Nuove misure temporanee per la gestione dei rifiuti a Bellolampo: il sindaco firma l’ordinanza.

Il sindaco di Palermo ha firmato un’ordinanza che prevede misure temporanee per la gestione dei rifiuti nell’impianto di Bellolampo, in attesa del completamento della settima vasca. L’ordinanza autorizza la Rap a continuare a depositare i rifiuti nella quarta vasca e prevede il pretrattamento dei rifiuti in una stazione di trasferenza appositamente ripulita.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha preso oggi una decisione importante riguardante la gestione dei rifiuti nell’impianto di Bellolampo. Firmata un’ordinanza che introduce misure temporanee per affrontare l’emergenza rifiuti e garantire una gestione adeguata in attesa della consegna del primo lotto della settima vasca.

L’ordinanza, che si aggiunge alla precedente numero 41 del 26 aprile 2023, autorizza la Rap a continuare a depositare i rifiuti nella quarta vasca per un periodo di sei mesi, fino al prossimo 26 ottobre. Inoltre, prevede che il pretrattamento dei rifiuti possa avvenire presso l’attuale stazione di trasferenza, previa pulizia da parte della Rap, per poi essere smaltiti nella quarta vasca.

Queste misure temporanee sono necessarie per garantire la continuità nella gestione dei rifiuti e mitigare l’emergenza che si è verificata nell’impianto di Bellolampo. L’obiettivo principale è raggiungere l’ordinarietà nel ciclo integrato dei rifiuti, consentendo un trattamento adeguato e sostenibile.

La decisione del sindaco Lagalla rappresenta un passo importante per affrontare l’emergenza rifiuti e trovare soluzioni a breve e lungo termine. È necessario assicurare una gestione efficiente e responsabile dei rifiuti, tutelando l’ambiente e la salute pubblica.

Le misure temporanee previste dall’ordinanza consentiranno di gestire in modo adeguato i rifiuti durante il periodo di transizione, fino alla consegna del primo lotto della settima vasca. Si tratta di un passo fondamentale verso il superamento dell’emergenza e l’attuazione di strategie più sostenibili per il ciclo dei rifiuti a Bellolampo.

Il sindaco Lagalla ha sottolineato l’importanza di queste misure, che rappresentano un primo passo verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti. L’obiettivo finale è quello di garantire un ambiente più pulito e salubre per i cittadini di Palermo e di trovare soluzioni a lungo termine per il problema dei rifiuti nella città.

