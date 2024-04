Arrestato 25enne per detenzione e spaccio di Hashish a Termini Imerese

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno effettuato un arresto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto arrestato, un 25enne residente a Trabia, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di detenzione illegale e spaccio di droga.

Durante un controllo su strada dell’autovettura a bordo della quale viaggiava l’indagato insieme ad un’altra persona, i militari della Nucleo Operativo di Termini Imerese hanno notato un comportamento particolarmente nervoso dell’uomo. Una perquisizione personale ha portato al rinvenimento di quasi 50 grammi di hashish in suo possesso.

Successivamente, i Carabinieri hanno esteso la ricerca all’abitazione del 25enne, dove hanno scoperto ulteriori 60 grammi di hashish suddivisi in 7 involucri pronti per la vendita al dettaglio, oltre a materiale per confezionamento e un documento scritto a mano presumibilmente utilizzato per la rendicontazione dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese.

La droga sequestrata sarà inviata al Laboratorio di Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per ulteriori verifiche.

Questa operazione fa parte di un più ampio sforzo di controllo del territorio di Termini Imerese, che ha anche portato alla denuncia in stato di libertà di un uomo di 40 anni per porto abusivo di arma da taglio e alla segnalazione di 5 giovani consumatori di droga, con il sequestro di diverse dosi di hashish, cocaina e marijuana.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo