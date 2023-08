46enne accusa malore, accosta in autostrada e muore

Un tragico episodio si è verificato ieri lungo l’Autostrada A29, a seguito di un malore fatale che ha colpito un uomo di 46 anni originario di Palermo. L’incidente è avvenuto subito dopo lo svincolo di Partinico, mentre l’uomo percorreva la corsia in direzione Palermo.

Le circostanze dell’accaduto sono cupe: l’uomo, al volante della sua vettura, ha improvvisamente accusato un malessere intorno alle 19:30, costringendolo a fermare l’auto proprio sulla corsia di sorpasso. Gli sforzi dei sanitari accorsi sul luogo, insieme agli agenti della Polstrada e al personale dell’Anas, per cercare di rianimarlo si sono purtroppo rivelati infruttuosi.

Il quarantaseienne palermitano è stato identificato come vittima di questa drammatica fatalità, che ha gettato nello sgomento tutti coloro che sono intervenuti per prestare soccorso e garantire la sicurezza della viabilità. La causa esatta del malore improvviso che ha portato alla sua morte non è ancora stata resa nota.

Le autorità stanno investigando ulteriormente per comprendere appieno le dinamiche dietro questo doloroso episodio.

