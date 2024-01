Le Province: a volte ritornano, il Ddl sulla loro riorganizzazione

Il ritorno delle Province è in fase avanzata: il disegno di legge (ddl) che ne regolamenta la reintroduzione sarà sottoposto al voto finale in Aula il prossimo mercoledì 31 gennaio. Questo importante passo segue la scadenza fissata per la presentazione degli emendamenti, programmata per lunedì.

Il ddl in discussione riguarda “disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane”. La sua incardinazione è prevista nella seduta odierna, che si terrà alle ore 15 presso la Sala d’Ercole. Tuttavia, il provvedimento dovrà ottenere il parere favorevole della commissione bilancio prima di procedere ulteriormente.

