Sicilia: una rete ambulatoriale per la Salute Nutrizionale

La Regione Siciliana ha annunciato l’istituzione di una rete ambulatoriale dedicata alla cura e alla prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). L’Assessore alla Salute, Giovanna Volo, ha recentemente siglato il decreto che comprende i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (Pdta) per questi disturbi, un passo significativo verso la salute nutrizionale in Sicilia.

Questa iniziativa è il risultato di un meticoloso lavoro svolto da un tavolo tecnico composto da specialisti del settore, rappresentanti di associazioni di volontariato, e il dirigente del servizio 5 del Dasoe, sotto la guida del Dipartimento Attività Sanitarie. Gli ambulatori saranno dislocati in ogni provincia dell’isola e adotteranno protocolli diagnostici e terapeutici all’avanguardia, condivisi con il Ministero della Salute e basati sui più recenti sviluppi scientifici.

Grazie a questa iniziativa, le Aziende Sanitarie provinciali riceveranno risorse per l’assunzione di nuovo personale e l’acquisizione di attrezzature all’avanguardia. L’obiettivo è anche quello di formare adeguatamente gli operatori sanitari e divulgare le attività svolte.

L’Assessore Volo ha dichiarato: “Oggi inizia un percorso virtuoso di prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi dell’alimentazione, in linea con il piano regionale della Prevenzione 2020-2025. La rete ambulatoriale sarà accessibile in tutto il territorio regionale, promuovendo la consultazione per tutti i cittadini siciliani. Il nostro prossimo passo sarà la creazione di nuovi centri residenziali e semiresidenziali per il trattamento dei pazienti con disturbi del comportamento alimentare.”

Questo ambizioso progetto promette di avere un impatto positivo sulla salute nutrizionale dei cittadini siciliani e di offrire un nuovo punto di riferimento per coloro che cercano assistenza in questo campo.

L’elenco completo degli ambulatori sarà pubblicato sul sito www.costruiresalute.it.

