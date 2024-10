Gioiosa Marea, Marco Vito racconta ai giovani il ruolo dei Nonni

di Maria Cristina Miragliotta – Questa mattina, presso l’Auditorium di Gioiosa Marea, si è tenuto un incontro dedicato agli alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”. L’evento ha visto come protagonista Marco Vito, il quale ha condiviso racconti sulla sua infanzia e il profondo legame con la sua famiglia, in particolare con i Nonni. Durante l’incontro, Vito ha dichiarato: “Incontrare i ragazzi delle scuole medie di Gioiosa per parlare con loro dell’importanza della figura dei Nonni è stato per me doppiamente emozionante.

Da una parte, abbiamo inserito quest’incontro nella settimana della festa dei Nonni e il giorno prima della presentazione del libro a loro dedicato, in cui ho scritto un racconto su mio nonno Silvio. Dall’altra parte, è proprio dai banchi della loro stessa scuola che ho mosso i miei primi passi verso il mondo dello spettacolo e quella che sarebbe diventata la mia vita”.

Il dialogo con gli studenti si è svolto alla vigilia della presentazione del libro “Nonni”, scritto da Maria Antonietta Schiavina, che avverrà domani 5 ottobre alle 17:30 presso l’Auditorium Comunale. Vito ha sottolineato l’importanza di raccontare la sua esperienza personale e di riflettere sul ruolo centrale dei Nonni nella vita familiare e sociale. Tale riflessione era già stata proposta anche alla scuola di Gliaca di Piraino, dove martedì 2 ottobre si era svolto un incontro sullo stesso tema. Grazie al sostegno del dirigente scolastico Leon Zingales, gli studenti, con il supporto dei loro insegnanti, sono stati invitati a porre domande e a riflettere su questi temi, contribuendo a creare un momento di confronto tra generazioni.

Marco Vito ha poi espresso la sua gratitudine verso il nonno Silvio, definendolo un punto di riferimento e un rifugio sicuro, come lo è per tanti giovani oggi la figura dei Nonni. “Domani potrò raccontare la sua storia, insieme all’autrice del libro, Maria Antonietta Schiavina, che mi ha dato l’opportunità di fissare la mia memoria su carta stampata”, ha aggiunto Vito.

Nel corso dell’incontro, anche il Professor Antonio Amico è intervenuto, affermando: “Emozionante dialogare con Marco Vito, ex alunno ed affermato artista, sul ruolo di nonno oltre che di docente. Quando si ha un nipote, si allargano gli orizzonti, si vede con altri occhi, sempre con la voglia di dare qualcosa in più”. All’evento hanno partecipato anche i consiglieri comunali Adelaide Puglia e Giuseppe Raffaele e diversi docenti dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”.

