Dopo 38 anni ex compagni di scuola elementare si ritrovano a Brolo

Tra il 1981 e il 1986, un gruppo di alunni della scuola elementare di via Roma a Brolo (Messina) iniziò il proprio percorso educativo sotto la guida del maestro Antonino Speziale. All’età di sei anni, i giovani studenti entrarono in prima elementare, trascorrendo insieme cinque anni che li portarono a conseguire la licenza elementare. Successivamente, molti di loro proseguirono gli studi nella scuola media, mantenendo talvolta il legame di compagni di classe.

I ricordi degli anni scolastici condivisi sono rimasti impressi nelle memorie di questi ex studenti, che hanno deciso di organizzare una rimpatriata con il loro maestro Speziale, ritrovandosi a cena dopo 38 anni per celebrare quei momenti. Alla serata, carica di emozione e nostalgia, hanno partecipato Agnello Rita, Bonina Giuseppina, Briguglio Marisa, Caccetta Sara, Crinò Antonino, Dovico Salvatore, Fonti Giuseppe, Garito Giuseppina, Marraffa Maurizio, Sapienza Santino, Scaffidi Giovanna, Scaffidi Mauro, Scaffidi Argentina Pietro, Scaffidi Mangialardo Daniele, Sgrò Cettina e Tripi Rosaria.

Alcuni ex alunni, purtroppo, non hanno potuto essere presenti a causa degli impegni lavorativi e della residenza fuori sede. Tra questi, Caranna Loredana, Curturillo Piero, Messina Marco Antonio e Linuccia Marino, che sono stati comunque ricordati con affetto durante l’incontro.

La serata ha permesso agli ex compagni di rivivere i ricordi di quei cinque anni trascorsi insieme, tra cui anche le birichinate e le lezioni del maestro Speziale. Le fotografie di quei tempi hanno contribuito a riportare alla memoria i momenti più significativi vissuti in classe. Il culmine dell’incontro è stato il taglio di una torta decorata con un’immagine della classe al completo insieme al maestro Speziale, scattata durante il giorno dell’esame di quinta elementare.

A chiusura della serata, sono state dedicate parole di gratitudine al maestro: “Al maestro Antonio Speziale un grazie di cuore per l’amore, la dedizione e la pazienza che ci ha donato ogni giorno. Non dimenticheremo mai il suo insegnamento ed affetto. Grazie per averci insegnato a volare e reso persone mature e responsabili. La porteremo sempre nei nostri cuori”.

