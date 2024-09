Capo Peloro, grande successo al Festival degli Aquiloni di Messina

La sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro si avvia verso la conclusione, dopo una seconda giornata ricca di attività e partecipazione. La manifestazione ha preso il via con una parata che, accompagnata dalla Banda Giuseppe Verdi, ha attraversato il centro cittadino, con la partecipazione di volontari, associazioni, scuole e autorità locali. Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha dichiarato: “Questo festival è già parte di un circuito importante, ma diventerà ancora più grande e internazionale”. L’assessore allo Spettacolo, Massimo Finocchiaro, ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per lo sviluppo dei villaggi e delle attività del territorio.

Anche la dirigente dell’Istituto Nautico Caio Duilio, prof.ssa Daniela Pistorino, ha rimarcato l’importanza del legame con il territorio, citando i nuovi indirizzi scolastici dell’istituto: pesca commerciale, produzioni ittiche e costruzioni navali. Questi percorsi mirano a favorire lo sviluppo economico locale, creando nuove opportunità di lavoro.

Nonostante alcune interruzioni dovute al maltempo, gli aquilonisti hanno regalato spettacolari esibizioni sia diurne che notturne. Tra i partecipanti, gli Aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno, guidati da Giovanni Angelini, il gruppo “Il Trio” di Bologna, e molti altri provenienti da tutta Italia, tra cui spiccano i nomi di Giovanni Govoni, Andrea Baffoni, Davide Equizzi e il duo V-pair composto da Natalino Nardo e Augusto Fantone.

Il festival, che rimane un evento no-profit, continua ad attrarre un vasto pubblico, offrendo anche proposte artigianali e laboratori per bambini. I più piccoli possono partecipare a laboratori di costruzione di aquiloni, attività di AcroYoga e spettacoli di bolle, oltre a divertirsi in un percorso ciclabile sicuro organizzato dalla FIAB Messina Ciclabile. Il Museo di Arte Contemporanea Macho e la Sala Immersiva resteranno aperti ai visitatori, che potranno ammirare la mostra “Danze Invisibili” dell’artista Bianca Savasta. In parallelo, il “Viale degli Artisti” vedrà esibizioni di artisti di strada e installazioni curate dagli studenti dell’Istituto Evemero. Tra le varie attività anche dimostrazioni degli studenti dell’Istituto Nautico Caio Duilio e i giochi organizzati dal gruppo scout Agesci Ganzirri 1. La musica sarà garantita dai DJSet di Sergio Mnemonico e Josè Costa e dal live de “La Tr3sca”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo