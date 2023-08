Nuove opportunità con Superbonus 110%, ecco le novità

Superbonus 110%: scadenza prorogata, vantaggi ampliati per i cittadini.

Il Superbonus 110% subisce rilevanti cambiamenti grazie al decreto Omnibus: la scadenza per i lavori sulle case unifamiliari viene spostata dal 30 settembre al 31 dicembre 2023. Il governo, consapevole dei ritardi causati da avverse condizioni climatiche, offre un’opportunità estesa ai contribuenti.

Per poter beneficiare della proroga, i contribuenti devono aver iniziato i lavori entro il 30 settembre 2022 e aver realizzato almeno il 30% degli interventi previsti. Inoltre, è necessario rispettare i requisiti previsti dalla legge.

Questo provvedimento, emanato dal governo nazionale, riflette la volontà di agevolare i contribuenti in un contesto di ritardi causati da condizioni climatiche avverse e interruzioni dei cantieri.

