Digital Markets Act, multa da 700 milioni di euro per Apple e Meta

La Commissione europea ha recentemente inflitto sanzioni per un totale di 700 milioni di euro a Apple e Meta per violazioni del Digital Markets Act (DMA), la normativa introdotta nel 2024 per limitare il potere delle grandi piattaforme digitali. Questo provvedimento mira a garantire condizioni di concorrenza eque, tutelando utenti e imprese più piccole, imponendo regole precise a quelle che vengono definite “gatekeeper”, cioè le aziende che dominano l’accesso ai mercati online.

Apple è stata multata con 500 milioni di euro per aver limitato la capacità degli sviluppatori di comunicare direttamente con gli utenti riguardo alle offerte disponibili al di fuori dell’App Store. La Commissione accusa la società di aver ostacolato questa libertà di informazione, impedendo così agli utenti di essere a conoscenza di opzioni potenzialmente più vantaggiose. Bruxelles ha inoltre evidenziato che Apple non ha giustificato tali restrizioni con motivi tecnici validi. La compagnia dovrà eliminare ogni ostacolo che impedisca la libera comunicazione degli sviluppatori e adeguarsi alle normative stabilite.

Meta, invece, ha ricevuto una sanzione di 200 milioni di euro per l’introduzione del sistema “pay or consent” su Facebook e Instagram nel 2023, che obbligava gli utenti europei a scegliere tra accettare l’uso dei propri dati personali per ricevere pubblicità mirata, oppure pagare un abbonamento per evitare la pubblicità. La Commissione ha definito tale sistema una “pressione indebita”, contraria ai principi del regolamento europeo.

Entrambe le aziende hanno annunciato l’intenzione di impugnare le sanzioni, contestando la fondatezza delle decisioni, con l’esito finale che sarà determinato successivamente.

