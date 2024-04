Renato Zero in concerto a Messina al PalaRescifina

L’atteso evento musicale “Autoritratto – I Concerti – Evento 2024” di Renato Zero approda a Messina, con una performance prevista per il prossimo 6 novembre al PalaRescifina. L’annuncio è stato fatto dallo stesso artista durante la trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio. Il sindaco Basile ha confermato l’importanza di questo evento per la città, sottolineando il contributo alla crescita sociale attraverso la cultura e lo spettacolo.

Il concerto di Renato Zero si aggiunge ad altri importanti appuntamenti musicali che arricchiscono l’offerta culturale di Messina. Basile ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione nel proporre eventi di alto profilo per il pubblico cittadino, sottolineando il ruolo dei concerti come momenti di aggregazione e inclusione.

L’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, ha enfatizzato il lavoro delle istituzioni locali nel promuovere e organizzare eventi di tale portata, confermando il sostegno alla presenza di Renato Zero a Messina.

L’evento non solo rappresenta un’opportunità per gli appassionati di musica, ma anche un importante impulso per l’economia e il turismo locale.

La città di Messina si conferma così un punto di riferimento nel panorama culturale e degli eventi musicali, offrendo al proprio pubblico occasioni di svago e intrattenimento di alto livello.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo