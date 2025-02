Santa Sede: “Papa Francesco ha riposato bene, basta FakeNews”

Papa Francesco continua il ricovero presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova da nove giorni per curare una polmonite bilaterale. La Santa Sede ha riferito che il Pontefice ha trascorso una notte tranquilla, riposando bene. Le condizioni di salute sono stabili, ma la fase di recupero resta delicata.

Durante un briefing informativo con la stampa, il professor Sergio Alfieri, responsabile dell’équipe medica che lo segue, ha dichiarato: “Il Papa non è attaccato a nessun macchinario. Quando necessario, utilizza i naselli per un pò di ossigeno, ma respira autonomamente e si alimenta regolarmente. Rimarrà ricoverato almeno per tutta la prossima settimana”.

Nonostante il miglioramento, il quadro clinico del Santo Padre rimane complesso. “La malattia cronica persiste – ha spiegato Alfieri – e il Papa ne è consapevole. Ha detto ‘Mi rendo conto che la situazione è grave’. A volte avverte difficoltà respiratorie, una sensazione certamente spiacevole, ma affrontata con determinazione”. Il Pontefice, infatti, non ha rinunciato alla preghiera e si è recato in cappella.

Il professor Alfieri ha poi sottolineato come Papa Francesco abbia sempre insistito affinché venisse comunicata la verità sul suo stato di salute: “Vuole che si sappia la realtà, senza alcuna distorsione o notizia falsa”. Sebbene attualmente non sia in pericolo di vita, l’équipe medica mantiene alta l’attenzione, monitorando costantemente l’evoluzione delle sue condizioni. La decisione riguardo all’Angelus domenicale sarà presa direttamente dal Pontefice.

