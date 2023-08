Scontro con un pullman della Interbus a Catania, 73enne perde la vita

Un motociclista di 73 anni perde la vita dopo l’impatto con un pullman della Interbus.

Un motociclista di 73 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un pullman della Interbus su Corso Italia a Catania. Le autorità indagano sull’incidente avvenuto al mattino, causando gravi rallentamenti al traffico.

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la città di Catania, con un motociclista di 73 anni che ha perso la vita dopo uno scontro con un pullman della Interbus. L’incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 10:30, all’incrocio tra Corso Italia e Viale Libertà.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il ciclomotore sia rimasto incastrato sotto il mezzo pesante, che procedeva sulla corsia preferenziale. Le indagini in corso stanno cercando di stabilire le cause dell’incidente, e in particolare se sia stato causato da una mancata precedenza da parte del centauro.

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorsi sono stati chiamati al numero di emergenza 112 e un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto. Il motociclista è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cannizzaro, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali e l’uomo è spirato durante la notte.

L’area circostante è stata interessata da gravi rallentamenti al traffico a causa dell’incidente, e le indagini sono ora affidate alla sezione Infortunistica della polizia municipale.

