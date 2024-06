“Bonus imprese Sicilia” 50 milioni dalla Regione alle imprese siciliane

La Regione Siciliana ha varato un significativo intervento economico a favore delle imprese del territorio, approvando il “Bonus imprese Sicilia”. L’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) ha dato il via libera a una norma che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro, con l’obiettivo di contenere l’aumento dei tassi d’interesse sui mutui contratti dalle aziende. Questo contributo sarà erogato attraverso l’Irfis, e coprirà la differenza tra il 3% di interessi e gli incrementi registrati nell’ultimo anno.

L’assessore all’Economia della Regione Siciliana, Marco Falcone, ha commentato: «Dopo il successo del bonus caro mutui per le famiglie, oggi la Regione tende ancora una volta la mano al mondo produttivo della Sicilia stanziando ben 50 milioni di euro per le imprese. La sostanziale tenuta finora registrata dal nostro sistema economico, con la crescita del Pil che ha superato il 2 per cento, conferma che la direzione è quella giusta».

L’intervento è inserito nel contesto delle Variazioni di bilancio all’esame dell’aula, e si pone come una risposta concreta alle aspettative delle imprese siciliane. Mai come in questi anni, il governo regionale ha adottato una politica interventista, nel tentativo di mitigare gli effetti della crisi economica globale che ha colpito la Sicilia. Questo sforzo si inserisce in un quadro più ampio di misure che mirano a sostenere il tessuto produttivo locale, fortemente provato dagli sconvolgimenti internazionali in atto.

Il contributo economico rappresenta un ulteriore passo nella strategia regionale per supportare le aziende, garantendo loro una maggiore stabilità finanziaria in un periodo caratterizzato da rilevanti incertezze economiche. La norma approvata dall’Ars conferma l’impegno della Regione nel fornire strumenti concreti per fronteggiare le sfide poste dai mercati finanziari, promuovendo al contempo la crescita e la stabilità del sistema economico siciliano.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo