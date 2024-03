Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: Focus su Arcadia VR

Il 20 marzo, presso la Sala Laudamo dell’Ente Regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina, si terrà il “Coffee Talk: Art & Neuroscience” in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla. Durante l’evento, sarà presentato il progetto ‘Arcadia VR’, unico in Italia per l’approccio innovativo nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare.

Il progetto mira a sviluppare metodologie avanzate basate sulla realtà virtuale e sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficacia delle terapie cognitive per tali disturbi. Durante il “Coffee Talk”, esperti del settore, tra cui Giuseppe Riva dell’Università Cattolica di Milano e Caterina Renna dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, illustreranno le potenzialità di ‘Arcadia VR’. Seguirà una performance di danza de “Le Sorelle” di Lecce.

Il progetto è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con la collaborazione di varie istituzioni e aziende sanitarie, incluso il Cnr-Irib di Messina e l’Università Cattolica di Milano. L’evento è patrocinato da diverse istituzioni locali e l’ingresso è gratuito.

